50 фото насекомых, пауков и рептилий привёз Дарвиновский музей на выставку в Вологду

Фотовыставка «Большой портрет для маленькой компании» откроется 23 октября в Вологодском музее-заповеднике.

В экспозицию войдут 50 макрофотографий, которые сделал профессиональный фотохудожник Пётр Богомазов. Он более девяти лет является штатным фотографом Государственного Дарвиновского музея, победитель и участник множества конкурсов и выставок.

– Макрофотография позволяет детально рассмотреть невидимый человеческому глазу мир, взглянуть на него под новым ракурсом – снизу вверх, и почувствовать себя в стране великанов, – рассказывается о выставке на сайте Дарвиновского музея. – Цель выставки — обратить внимание зрителей на существ, мимо которых мы зачастую проходим, не замечая или отмахиваясь, как от непрошенных гостей; показать, сколь удивительно красивы и совершенны могут быть обитатели макромира.

На выставке в Вологде будут представлены 50 портретов насекомых, пауков и рептилий. Снимки сделаны в Московской области и в поездках по Крыму, Черногории и Испании.

– Автор надеется, что знакомство с ними доставит удовольствие взрослым и детям, и предлагает задуматься, как разнообразна, красива, и при этом хрупка и уязвима природа, – говорится в анонсе. – Эта выставка — призыв к бережному и осторожному отношению к тем, кто живёт рядом с нами и, во многом, зависит от деятельности человека.

Выставка будет работать до 20 декабря в Юго-Западной башне вологодского кремля. Посетить её можно с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

Стоимость билетов: взрослый – 120 рублей, школьники и студенты – 60 рублей, пенсионеры – 80 рублей.

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