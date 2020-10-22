В Вологде работница банка оформила кредит на пенсионерку, а деньги присвоила

22.10.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли мошенничество в отношении 65-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что ей пришло письмо от службы судебных приставов, в котором говорилось, что она не исполняет обязательства по кредиту на 80 тысяч рублей. Женщина пояснила, что ранее у неё действительно был кредит, но она его давно погасила и больше не оформляла займов. В дальнейшем выяснилось, что кредит на пенсионерку оформила 43-летняя вологжанка.

«Во время беседы с полицейским женщина рассказала, что ранее являлась сотрудницей банка. Решив подзаработать, вологжанка оформила кредит на пенсионерку. Первоначально она платила ежемесячные взносы, когда деньги закончились, платить перестала», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, банки

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