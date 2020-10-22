В Череповце росгвардейцы задержали подростков, катавшихся на тележках из гипермаркета

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали подростков, катавших друг друга на товарных тележках. Выяснилось, что тележки они взяли на улице возле гипермаркета на Октябрьском проспекте.

«Сотрудники вневедомственной охраны провели с ребятами воспитательные беседы, пояснив, что данные действия могут быть квалифицированны, как хищение чужого имущества», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Тележки вернули законному владельцу. Подростков передали полицейским для дальнейшего разбирательства.