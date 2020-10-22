Поставщика оборудования для Вологодской областной детской больницы внесли в реестр недобросовестных

Арбитражный суд Вологодской области подтвердил законность внесения ООО «Техмед» из Самары в реестр недобросовестных поставщиков. Причина — неисполнение обязательств фирмой перед Вологодской областной детской больницей.

В материалах дела говорится, что в августе 2019 года БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница» заключило с ООО «Техмед» контракт на поставку медицинского изделия — станции для автоматического управления инфузией. Однако фирма нарушила сроки поставки и установки оборудования.

— Также при приемке товара заказчик выявил ряд иных существенных нарушений: отсутствие гарантии поставщика на поставленное оборудование и несоответствие части оборудования установленному контрактом году выпуска (2018 год вместо 2019 года). В результате заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На основании заявления больницы УФАС по Вологодской области решением от 24 декабря 2019 года включило ООО «Техмед» в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма решила оспорить это решение в суде. Представители компании заявили, что их вины в нарушении срока поставки нет, кроме того, они предприняли меры к замене товара.

— Суд признал, что приведенные обществом причины просрочки: прохождение таможенных процедур, загруженность работников, — не свидетельствуют о существовании объективных, находившихся вне контроля общества, препятствий для поставки оборудования в установленный договором срок. Из письма представителя производителя оборудования ООО «Б.Браун Медикал» следует, что у производителя товара отсутствуют договоры поставки с ООО «Техмед» и юридическими лицами, у которых общество приобрело данную продукцию, — говорится в сообщении пресс-службы.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 20 октября 2020 года подтвердил вывода суда первой инстанции.