Череповчанин спас упавшую в реку первоклассницу

22.10.2020 [Общество]

В Череповце водитель автоколонны № 1456 Руслан Смирнов спас упавшую в реку первоклассницу. Девочка хотела сделать селфи на берегу, но поскользнулась и свалилась в воду. Инцидент произошел в районе Северного моста на реке Ягорбе еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только 22 октября. 

«Я живу в Северном районе, шел на работу в автоколонну, это было примерно в 13 часов, я работал во вторую смену. Сначала хотел на автобусе поехать, простоял минут пять на остановке и решил пойти пешком. Видимо, так нужно было. Я был на мосту и услышал, как девочка закричала. Это произошло в месте, где раньше был второй причал. Она стояла на краю берега, поскользнулась и упала в воду. Я быстро побежал и за воротник ее вытащил, в воду лезть самому не понадобилось», — рассказал официальному сайту Череповца Руслан Смирнов.

Руслан Смирнов. Фото с официального сайта Череповца. 

По словам мужчины, в том месте небольшая глубина, но девочка не могла выбраться на берег самостоятельно, потому что было очень скользко. Кроме того, она упала в воду вместе с портфелем.

«Сухая у нее была только голова. Мы из портфеля воду выливали. Телефон у нее весь намок, родителям позвонить не смогли. Девочку зовут Арина, она хотела домой ехать, живет на Беляева, это еще остановок пять. Далеко! Не оставлять же ее в таком состоянии! Взял ее с собой в автоколонну, дал свою куртку. В отделе кадров ее отогрели, напоили чаем, наши девочки узнали через школу номер телефона родителей, позвонили, за ней приехали. Когда все произошло, рядом никого больше не было. Любой бы так поступил, — уверен Руслан. 

Ранее NewsVo сообщал, что 19 октября во Фрязиновском парке в Вологде мальчик упал в пруд. На помощь тонущему пришел работавший рядом промышленный альпинист. Валерий Слободской вытащил ребенка из воды. 


 

Тэги: спасение, дети, подвиг

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