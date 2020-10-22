Ударивший брата ножом житель Тарногского района получил условный срок

В Тарногском районе суд огласил приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью брата.

Как установлено судом, инцидент произошёл 21 мая 2020 года в квартире подсудимого на улице Боровой в селе Тарногский Городок. В ходе ссоры во время застолья мужчина ударил потерпевшего ножом в живот.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что в тот день брат пришёл к нему с бутылкой водки. Вместе с сожительницей и потерпевшим они стали распивать спиртное, после чего женщина ушла, и мужчины продолжили выпивать вдвоём. В какой-то момент они поссорились потому, что родственник оскорбил его сожительницу. Он ударил пострадавшего складным ножом.

— Потерпевший в судебном заседании подтвердил, что в ходе застолья он говорил брату о необходимости расстаться с сожительницей из-за ее плохого характера. Брату это не понравилось. Что происходило дальше, он помнит очень плохо. Он сам спровоцировал брата на удар ножом, поэтому просил его строго не наказывать, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Приговором суда мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.