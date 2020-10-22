Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Сочи» со счетом 2:0

22.10.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» накануне одержала победу над ХК «Сочи» 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Две шайбы в ворота южан во втором периоде забросил латвийский нападающий череповчан Робертс Букартс. Вратарь «Северстали» Владислав Подьяпольский отразил 24 броска по своим воротам, отыграв втором матч в сезоне на "0".

«Тяжёлая, вязкая игра. Много времени провели в атаке, много бросали. Нужно отметить вратаря соперников – держал команду в игре. Должны были, конечно, больше забивать. Опять в большинстве ничего не забили. Победа есть победа. Всё равно приятно, тем более, команда выполнила здание – хорошо сыграла в обороне. Всех с победой! Спасибо болельщикам», сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Северсталь» набирает 19 очков, размещаясь на седьмой строчке Западной конференции. Следующий матч череповчане проведут завтра, принимая на своем льду магнитогорский «Металлург». 

Тэги: ХК «Северсталь»

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