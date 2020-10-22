В Вологодской области ищут 17-летнюю Анастасию Кормакову

22.10.2020 [Общество]

17-летнюю Анастасию Кормакову ищут в Вологодской области. Воспитанница центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, ушла из общежития техникума в Харовске, первокурсницей которого является, и пропала.

—  С заявлением о розыске несовершеннолетней обратилась вахтер общежития, пояснившая, что девушка ушла около 08 часов  16.10.2020 и ко времени отбоя — 22 часам обратно не вернулась. 21.10.2020 в ходе телефонного разговора с инспектором ПДН несовершеннолетняя пояснила, что общежитие покинула добровольно, заверила, что с ней все в порядке, что она находится в областном центре. Адрес назвать отказалась, сказав, что возвращаться в общежитие не намерена, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Девушке на вид 17-18 лет, рост 155 см, телосложение нормальное, лицо овальной формы, волосы темные длинные, нос прямой, губы тонкие. Была одета в спортивную куртку серого цвета, спортивные брюки, светлые кроссовки. При себе был мобильный телефон.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просят сообщить по телефону СУ СК России по Вологодской области (81-72) 57-21-38 или в ближайший отдел полиции.

 

Тэги: поиск детей

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