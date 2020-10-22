Департамент здравоохранения Вологодской области отказал в закупке жизненно важного лекарства для ребенка

Прокуратура через суд обязала департамент здравоохранения Вологодской области закупить для больного ребенка жизненно важное лекарство.

— В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний перенес оперативное лечение редкого онкологического заболевания и в настоящее время находится в группе высокого риска. В соответствии с консилиумом врачей ребенку рекомендовано применение определенного препарата, в закупке которого департамент здравоохранения Вологодской области отказал, — сообщает прокуратура Вологды.

В суд было направлено исковое заявление, в котором прокуратура потребовала возложить на департамент здравоохранения обязанность купить этот препарат в необходимом ребенку количестве, а департамент финансов обязать выделить деньги на эту закупку.

20 октября Вологодский городской суд полностью удовлетворил иск. Решение подлежит немедленному исполнению.