Департамент здравоохранения Вологодской области отказал в закупке жизненно важного лекарства для ребенка

22.10.2020 [Общество]

Прокуратура через суд обязала департамент здравоохранения Вологодской области закупить для больного ребенка жизненно важное лекарство.

— В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний перенес оперативное лечение редкого онкологического заболевания и в настоящее время находится в группе высокого риска. В соответствии с консилиумом врачей ребенку рекомендовано применение определенного препарата, в закупке которого департамент здравоохранения Вологодской области отказал, — сообщает прокуратура Вологды.

В суд было направлено исковое заявление, в котором прокуратура потребовала возложить на департамент здравоохранения обязанность купить этот препарат в необходимом ребенку количестве, а департамент финансов обязать выделить деньги на эту закупку.

20 октября Вологодский городской суд полностью удовлетворил иск. Решение подлежит немедленному исполнению. 

Тэги: департамент здравоохранения, льготные лекарства, прокуратура, суды

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