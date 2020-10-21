Более килограмма наркотиков изъяли полицейские из автомобиля в Череповецком районе

В Череповецком районе в рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили автомобиль под управлением 26-летнего мужчины. В салоне было обнаружено и изъято несколько свёртков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более одного килограмма. Водителя и его пассажирку задержали и доставили в отдел полиции.

«В дальнейшем оперативники установили остальных участников группы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории трёх регионов Центральной части Российской Федерации задержаны двое мужчин и женщина в возрасте от 24 до 30 лет. Там же правоохранители обнаружили в лесных массивах тайники, из которых изъяли синтетическое наркотическое средство общей массой более 2 кг. Во время обысков по месту жительства подозреваемых также изъята цифровая техника, используемая для преступной деятельности: сотовые телефоны и компьютеры», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы и крупный штраф. Трое из них заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.