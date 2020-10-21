Суд обязал экс-главу поселения в Великоустюгском районе выплатить 10,5 млн рублей за незаконно вырубленный лес

В Великоустюгском районе бывшего главу сельского поселения Самотовинское, который разрешил незаконно вырубить сосны на участке, принадлежащем государству, обязали выплатить причиненный ущерб — 10,5 млн рублей. Еще 13,2 млн рублей должны быть взысканы с администрации сельского поселения.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в мае 2016 года.

- По версии следствия, глава сельского поселения Самотовинское Великоустюгского района заключил с индивидуальным предпринимателем соглашение, по которому тот осуществил рубку сосны на лесном участке, относящемся не к землям поселения, а входящим в собственность Российской Федерации. Несмотря на то, что данное право собственности было подтверждено решением Вологодского областного суда от 13.09.2016, глава поселения не пресек порубку леса, - сообщало СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия озвучивалось, что в результате незаконной рубки государству причинен особо крупный ущерб в размере 35,7 млн рублей. Однако на суде, как пишет газета "Устюжаночка", сумма ущерба уменьшилась до 10 млн рублей. Адвокаты подсудимого не согласны и с этой суммой, считают ее завышенной.

Как выяснил Newsvo, в мае 2016 года пост главы сельского поселения Самотовинское занимал Сергей Жирохов (избран в 2013 году, самовыдвиженец). В сентябре 2017 года он вновь был избран на эту должность как кандидат от «Единой России».

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). 20 ноября 2018 года в отношении главы поселения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 28 июня 2019 года арест заменили подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинитель ходатайствовал об отстранении от должности чиновника, и в июле 2019 года это ходатайство суд удовлетворил.

В октябре 2019 года мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности на протяжении трех ближайших лет.

— Апелляционным определением Вологодского областного суда от 24.12.2019 г. приговор Великоустюгского районного суда изменен. В частности, уменьшен размер причиненного преступлением ущерба с 10 701 398 рублей до 10 595 444 рублей и до 2 лет смягчено дополнительное наказание. При определении ущерба суд учел, что действия Жирохова по вырубке леса на указанном участке расценены как незаконные с 20.10.2016 г. по 09.08.2017 г., — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Департамент лесного комплекса Вологодской области обратился с иском в Великоустюгский районный суд. В заявлении ведомство попросило взыскать с Сергея Жирохова и администрации сельского поселения Самотовинское, совет которого незаконно утвердил генеральный план с включением лесного участка, где потом проводилась незаконная рубка, в границы поселка Новатор.

Решением суда в пользу департамента лесного комплекса Вологодской области материальный ущерб, причиненный лесному фонду от незаконной рубки леса, взыскали с Сергея Жирохова - в размере 10 595 444 рублей, с администрации сельского поселения Самотовинское Великоустюгского муниципального района Вологодской области за счет казны муниципального образования - в размере 13 283 847 рублей 72 копейки.