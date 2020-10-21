Виновника смертельного ДТП на трассе в Череповецком районе осудили условно

21.10.2020 [Происшествия]

Водителя КамАЗа, по вине которого на трассе в Череповецком районе случилось ДТП с погибшим, приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Как ранее сообщал NewsVo, авария произошла 28 февраля около 19.30 на 20 км автодороги Череповец-Белозерск-Липин Бор. Водитель грузовика нарушил ПДД и ехал со скоростью, не обеспечивающей контроль над траекторией движения. Произошел занос прицепа на встречную полосу, в него врезался автомобиль «Тойота». Водитель иномарки скончался на месте ДТП.

— Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Показал, что в тот вечер ехал в Пермь, дорожное покрытие было заснеженным. Когда дорога стала скользкой, он снизил скорость до 30-35 км/ч. Из-за поворота направо навстречу ему выехала белая машина и проехала мимо него по своей полосе. После чего он почувствовал, что КамАЗ занесло на правую обочину. Заноса прицепа и его удара об автомобиль он не ощутил, так как прицеп был значительно легче КамАЗа, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В соцсетях очевидцы также сообщали о том, что чуть позже в этот же вечер на данном участке трассы произошло еще одно ДТП, с машиной, которая ехала мимо.

— Молодой человек вышел и спросил, можно ли проехать дальше. Полицейский сказал, припаркуйтесь. Сейчас МЧС приедет и поедете. Первая МЧС проехала, а вторая на скорости врезалась в их машину. После чего их выбросило в кювет. Водитель мог только произнести: он едет на нас. И всё, туман… — сообщают родственники пострадавших в посте «Онлайн Вологды». 

33-летнего водителя КамАЗа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два года. 

В счет компенсации морального вреда водитель грузовика также должен будет выплатить брату погибшего 50 000 рублей (с учетом ранее возмещенных 250 000 рублей), в пользу двух дочерей погибшего – по 150 000 рублей каждой (с учетом ранее возмещенных по 200 000 рублей каждой).

 

Тэги: ДТП, гибель человека, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски
За сутки 89 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову
В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В СМИ появились имена погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе людей
В Череповце зарегистрированный как ИП подросток обманул сервис такси на 5 млн. рублей
На борту потерпевшего крушение вертолета в Нюксенском районе был экс-замгубернатора Олег Васильев
21.10.2020 [Общество]

Потерпевший крушение в Нюксенском районе вертолет подняли со дна реки

606
0
21.10.2020 [Общество]

90 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

1012
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более килограмма наркотиков изъяли полицейские из автомобиля в Череповецком районе
Суд обязал экс-главу поселения в Великоустюгском районе выплатить 10,5 млн рублей за незаконно вырубленный лес
Потерпевший крушение в Нюксенском районе вертолет подняли со дна реки
Виновника смертельного ДТП на трассе в Череповецком районе осудили условно
Череповчанин вместо бывшей жены получил 40 тысяч рублей выплат на детей, с которыми не проживает
Серию коротких видеоэкскурсий «Музей, не выходя из дома!» подготовили сотрудники Вологодского музея-заповедника
Заместители губернатора Вологодской области Валентина Артамонова и Виктор Рябишин заразились COVID-19
 
19.10.2020 [Культура]

«Когда актёры вышли на премьеру и увидели слёзы в глазах зрителей, то сами чуть не разрыдались»: как Вологодский драмтеатр начал новый сезон

847
0
21.10.2020 [БлогоVO]

Вырубка на Введенском кладбище

321
0
20.10.2020 [Обзор Прессы]

Под масляной краской сельского храма скрывается Победоносец

358
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика