Виновника смертельного ДТП на трассе в Череповецком районе осудили условно

Водителя КамАЗа, по вине которого на трассе в Череповецком районе случилось ДТП с погибшим, приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Как ранее сообщал NewsVo, авария произошла 28 февраля около 19.30 на 20 км автодороги Череповец-Белозерск-Липин Бор. Водитель грузовика нарушил ПДД и ехал со скоростью, не обеспечивающей контроль над траекторией движения. Произошел занос прицепа на встречную полосу, в него врезался автомобиль «Тойота». Водитель иномарки скончался на месте ДТП.

— Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Показал, что в тот вечер ехал в Пермь, дорожное покрытие было заснеженным. Когда дорога стала скользкой, он снизил скорость до 30-35 км/ч. Из-за поворота направо навстречу ему выехала белая машина и проехала мимо него по своей полосе. После чего он почувствовал, что КамАЗ занесло на правую обочину. Заноса прицепа и его удара об автомобиль он не ощутил, так как прицеп был значительно легче КамАЗа, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В соцсетях очевидцы также сообщали о том, что чуть позже в этот же вечер на данном участке трассы произошло еще одно ДТП, с машиной, которая ехала мимо.

— Молодой человек вышел и спросил, можно ли проехать дальше. Полицейский сказал, припаркуйтесь. Сейчас МЧС приедет и поедете. Первая МЧС проехала, а вторая на скорости врезалась в их машину. После чего их выбросило в кювет. Водитель мог только произнести: он едет на нас. И всё, туман… — сообщают родственники пострадавших в посте «Онлайн Вологды».

33-летнего водителя КамАЗа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два года.

В счет компенсации морального вреда водитель грузовика также должен будет выплатить брату погибшего 50 000 рублей (с учетом ранее возмещенных 250 000 рублей), в пользу двух дочерей погибшего – по 150 000 рублей каждой (с учетом ранее возмещенных по 200 000 рублей каждой).