Серию коротких видеоэкскурсий «Музей, не выходя из дома!» подготовили сотрудники Вологодского музея-заповедника

Серию коротких видеоэкскурсий подготовили для вологжан и гостей города сотрудники Вологодского музея-заповедника.

– Мы приглашаем вас посетить уже знакомые экспозиции и новые выставки, - говорится на странице музея в социальной сети. – А если пасмурная погода и эпидем. обстановка не позволяют вам выйти из дома – Экскурсионный отдел подготовил для вас онлайн-площадку «Музей, не выходя из дома!»

Посмотреть эти видео можно на youtube-канале музея.

К примеру, сегодня на странице музея в социальной сети опубликованы короткие видеорассказы о буром мишке и лисичке, которые живут в отделе природы.