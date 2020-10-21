На трассе под Вологдой водитель сбил пешехода и скрылся

21.10.2020 [Происшествия]
Полиция разыскивает свидетелей ДТП, произошедшего накануне вечером на 19 километре автодороги А-114 Вологда-Тихвин-Р21 «Кола». Около 22.20 неизвестный водитель совершил наезд на жителя поселка Сосновка. 
 
— Транспортное средство скрылось с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил множественные раны лица, перелом нижней трети правого предплечья, — сообщает пресс-служба областного УМВД.
 
Всех, кто располагает какой либо-информацией об инциденте, просят сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Вологодскому району по адресу: г. Вологда, ул. Советский Проспект, д. 71, либо по телефонам: (8172) 76-39-01, 76-39-02 (круглосуточно), 102.
 
Тэги: ДТП, сбили пешехода

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