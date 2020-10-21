90 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

21.10.2020 [Общество]

Оперштаб 21 октября сообщил о 90 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Двое ранее заболевших скончались. 

По количеству инфицированных опять лидирует Вологда, в областной столице 38 новых случаев. 19 зараженных в Череповце, 11 в Бабаевском районе, четыре в Кадуйском, три в Грязовецком, по два в Вологодском, Череповецком, Вытегорском, Сокольском, Кирилловском, Шекснинском, по одному в Усть-Кубинском, Харовском, Белозерском районах. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6 071 пациенту. Большая часть из них — 4 476 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 59 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1536 человек. 

- Активных случаев заболевания на сегодня – 1536. Мы должны быть предельно осторожны, беречь себя и окружающих. Помните, все зависит от нашей с вами ответственности. Простые правила безопасности – мытье рук, ношение масок в общественных местах, социальное дистанцирование - помогут сдержать распространение инфекции, - написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников. 

Тэги: коронавирус

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