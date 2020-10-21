Суд оштрафовал вологжанку за ложный донос о краже

21.10.2020 [Общество]

В Вологде суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе.

«Женщина обвинялась в том, что 11 апреля 2020 года, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, написала заявление в полицию о совершении в отношении нее преступления. Она утверждала, что накануне в квартире на ул. Железнодорожной в Вологде ее сожитель, пока она спала, снял с ее шеи золотой кулон и похитил его. По результатам проверки информация о краже не подтвердилась», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В судебном заседании женщина просила прекратить уголовное дело в её отношении и назначить ей наказание в виде штрафа. Исследовав материалы дела, суд назначил женщине судебный штраф в размере 5000 рублей. 

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 

Тэги: ложный донос

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