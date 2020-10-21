Видеозапись постановки вологодского ТЮЗа «Метель» можно посмотреть 21 октября

Видеозапись спектакля «Метель» в постановке Вологодского театра для детей и молодёжи можно посмотреть онлайн 21 октября.

Это спектакль по пьесе современного драматурга Василия Сигарева, написанной по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Режиссёр-постановщик – Ирина Зубжицкая.

– Семнадцатилетняя дочь богатого помещика Марья Гавриловна, воспитанная на французских романах, влюблена в бедного поручика Владимира Николаевича, - рассказывается о сюжете спектакля на сайте театра. – Она мечтает выйти за него замуж. Но родители девушки не дают своего согласия на брак. Марья Гавриловна решается на уговоры Владимира бежать из дома и тайно обвенчаться в деревенской церкви. В ночь венчания начинается сильная метель, из-за которой Владимир сбивается с пути и вместо него Марью Гавриловну по ошибке венчают с другим…