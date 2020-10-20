В Санкт-Петербурге задержали мошенника, обманувшего жителя Череповца

20.10.2020 [Происшествия]

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении 57-летнего череповчанина.

Потерпевший рассказал, что в интернете заказал у него комплектующие для металлообрабатывающего станка. Он перевёл продавцу 14 000 рублей, после чего тот под разными предлогами стал тянуть с отправкой деталей, а затем вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Задержанный признал свою вину. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: дистанционное мошенничество

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