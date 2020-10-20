Каждого пациента с коронавирусом в Вологде «скорая» привозит в стационар

Каждый пациент с коронавирусом в Вологде на «скорой» доставляется в стационар, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в областной столице работает 18 бригад «скорой помощи», три из них обслуживают Вологодский район. Ежедневно диспетчеры принимают около тысячи звонков, как говорят в департаменте здравоохранения, большинство звонят, чтобы проконсультироваться. Примерно на 350 вызовов бригады выезжают.

«Вызовы обслуживаются в приоритетном порядке. Первоочередными являются те, где ситуация представляет угрозу жизни больного», — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

С каждым больным с подозрением на коронавирусную инфекцию бригада занята не менее двух часов. В течение этого времени пациента траспортируют в стационар, где проводится обследование и принимается решение о необходимости госпитализации. Если госпитализация не требуется, когда инфекция протекает легко, пациента транспортируют домой, чтобы исключить случаи перемещения заболевших в общественном транспорте. После каждой перевозки автомобили и медицинский персонал проходят санитарную обработку. И только после этого бригады вновь возвращаются на линию для обслуживания новых вызовов.

«Сегодня при подозрении на ковидную пневмонию пациента, прежде чем госпитализировать, обследуют на компьютерном томографе, — пояснил начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков. — В Вологде обследования проводятся на компьютерном томографе в отдельном здании городской больницы, чтобы не смешивать потоки пациентов с внутрибольничными. Я лично вчера инспектировал работу скорой и наблюдал, как в 16 часов у здания больницы находилось два автомобиля, в которых пациенты дожидались очереди на компьютерную томографию. Процедура по времени занимает примерно 30 минут».

В департаменте подчеркивают, что часть вызовов, которые сейчас поступают на пульт скорой помощи, могут быть обслужены амбулаторно-поликлинической службой медучреждений по месту прикрепления пациента. Руководителям поликлиник поручено усилить работу кабинетов неотложной помощи за счет привлечения специалистов, высвободившихся в связи приостановлением проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, в медорганизациях поручено организовать ежедневную работу телефонов «горячих линий», по которым пациентов будут консультировать по поводу оказания медпомощи в период пандемии.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 44 - в Вологде.