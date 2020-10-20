В Кадуйском районе пятерых подростков будут судить серию дачных краж и угоны

В Кадуйском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 15 до 19 лет, обвиняемых в совершении серии краж и угонах.

По версии следствия, 3 января 2020 года трое из обвиняемых украли из дачного дома в СТ «Солнечный» электроинструмент, пластиковую банку с конфетами и бытовую газовую зажигалку. Ночью 5 января они же проникли в гараж в деревне Ворон, откуда похитили спиртное, рыболовные сети, 45 литров бензина и электрический насос.

«Обнаружив в гараже два снегохода и болотоход, подростки их угнали, совершив поездки по близлежащей территории, а в последующем оставив технику в деревне. Под утро обвиняемые проникли в другой дом деревни, похитив из него фонарь и 5 юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Позднее некоторые из них, действуя совместно с другими фигурантами дела, проникли в ещё несколько дачных домов, откуда украли электрические провода, самовары и другое имущество. Большую часть похищенного удалось найти и вернуть владельцам. Дело передано в суд.

