Житель Шексны получил шесть лет колонии за причинение смертельного ножевого ранения собутыльнику

В Шексне суд огласил приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельной травмы знакомому.

«23.12.2019 около 22 часов в коридоре общежития на улице Юбилейной в п. Шексна обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с колото-резанной раной в области сгиба локтевого сустава левой руки. По подозрению в совершении преступления был задержан собутыльник погибшего 1979 г.р. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как установлено судом, между мужчинами в ходе застолья по случаю новоселья, произошла ссора, в ходе которой подсудимый ударил потерпевшего ножом. Её причиной, по словам обвиняемого, могло послужить то, что погибший затронул неприятную для него тему увольнения с работы. Остальные участники застолья не смогли пояснить, почему произошёл конфликт.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима.