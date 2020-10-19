22 спецавтомобиля купили для центров комплексного соцобслуживания Вологодской области

19.10.2020 [Общество]

22 автомобиля Газель Next купили на средства областного бюджета для комплексных центров социального обслуживания в Вологде, Череповце и 20 районах области. Спецтехника будет использоваться для транспортировки маломобильных жителей, которые передвигаются на инвалидных колясках.

В каждой из машин есть электроподъемники для инвалидного кресла-коляски, напольное противоскользящее покрытие, кнопка сигнала водителю и кондиционер, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. 

«Машина комфортная, мягкая на ход, хороший теплый салон — лучше, чем старая модель. Есть система ГЛОНАСС для определения места автомобиля, есть подъемник, в чем главный плюс этой машины», — сказал водитель Владимир Метенин.

Работа по обеспечению центров спецтранспортом началась еще в прошлом году — первые три автомобиля были закуплены для Белозерского, Устюженского и Чагодощенского районов. Позднее машиной обзавелся еще один район — Вытегорский. 

Тэги: Социальная сфера

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