Студентки ЧГУ завоевали серебро Всероссийской универсиады по волейболу

19.10.2020 [Общество]

Студентки Череповецкого государственного университета стали серебряными призерами VII Всероссийской универсиады по волейболу. Финальный этап соревнований завершился в Екатеринбурге.

В матче за золотые медали команда ЧГУ (под руководством Павла Панкрашова),  усиленная игроками «Северянки», проиграла хозяйкам, сборной Уральского Федерального университета. Матч завершился со счетом 1:3. В итоге череповецкие студентки заняли второе место. 
 

Тэги: волейбол

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