Студентки ЧГУ завоевали серебро Всероссийской универсиады по волейболу

Студентки Череповецкого государственного университета стали серебряными призерами VII Всероссийской универсиады по волейболу. Финальный этап соревнований завершился в Екатеринбурге.



В матче за золотые медали команда ЧГУ (под руководством Павла Панкрашова), усиленная игроками «Северянки», проиграла хозяйкам, сборной Уральского Федерального университета. Матч завершился со счетом 1:3. В итоге череповецкие студентки заняли второе место.

