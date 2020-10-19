Вологжанина приговорили к пяти годам колонии за комментарий в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ

Жителя Вологды Сергея Арбузова приговорили к пяти годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Поводом для разбирательства стал комментарий, который мужчина оставил в одной из групп в соцсети по поводу взрыва, произошедшего в управлении ФСБ в Архангельске.

— Несмотря на то, что вологжанин, по нашим данным, пошел на активное сотрудничество со следствием, полностью признал свою вину и искренне раскаялся; является отцом-воспитателем двух малолетних детей, а также принимал деятельное участие в оказании помощи детям-сиротам (смотри фото — 6,7); он, по решению суда, получил реальный срок — пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, и к тому же — за пределами региона, — написал на своей странице вологжанин Сергей Гужев.

По данным Гужева, приговор был вынесен Вологодским гарнизонным военным судом, однако в пресс-службе судов Вологодской области корреспонденту NewsVo пояснили, что решение по делу принимал второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Вологде. На сайте суда есть информация, что приговор был вынесен 15 октября, Сергея Арбузова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.205.2 ч.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Ранее NewsVo сообщал, что жительница Вытегры Надежда Ромасенко в 2018 году тоже чуть не стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме из-за комментария в соцсети. Она резко высказалась в одной из групп по поводу взрыва, произошедшего в управлении ФСБ в Архангельске. После этого к женщине пришли с обыском и забрали компьютер.