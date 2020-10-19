Полмиллиона рублей перечислила мошенникам пенсионерка из Шекснинского района

70-летняя жительница Шекснинского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы государственной безопасности.

«Мужчина сообщил, что они занимаются выявлением недобросовестных работников в банковской сфере. Далее неизвестный уверил женщину, что ее денежные средства пытаются похитить работники финансовой организации, а также оформить несколько кредитов на ее имя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Для отмены якобы взятых на её имя кредитов, женщине требовалось оформить настоящие займы и перевести деньги на «резервный счёт». Её собственные сбережения также требовалось перевести на указанные мошенником номера телефонов. В общей сложности женщина отправила злоумышленнику 497 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления устанавливаются.