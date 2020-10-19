В Никольском районе подрядчик на месяц задержал ремонт кровли детсада

19.10.2020 [Общество]
В Никольском районе подрядчик на месяц задержал ремонт кровли детсада

В деревне Осиново Никольского района подрядчик на месяц задержал начало работ по ремонту кровли местного детсада. Рабочие вышли на объект только в октябре. 

— После предупреждения о расторжении контракта подрядчики приступили к ремонту кровли детского сада д. Осиново. Напомню, денежные средства на ремонт выделены из районного бюджета, проведены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации, заключен контракт. Но подрядчик необоснованно затягивал сроки выполнение работ. На сегодня работы стартовали: на объект завезены необходимые строительные материалы. Сегодня утром проверил состояние дел- на объекте идет демонтаж старой кровли и монтаж новой. Строители заверили, что готовы к работе в существующих погодных условиях и примут все меры для сохранения здания детского сада. Работу берем на ежедневный контроль, — сообщил на своей странице в соцсети глава Никольского района Вячеслав Панов.

По данным сайта госзакупок, поиск подрядчика на ремонт кровли районные власти объявили в конце августа, сам аукцион состоялся 4 сентября, в итоге контракт стоимостью 843 тысячи рублей 16 сентября заключили с ООО «Стройлескомплект» (зарегистрировано в Вологде в 2019 году, директор Ирина Кудряшова). 

 

Тэги: детсады, ремонты
Фото со страницы Вячеслава Панова в соцсети

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