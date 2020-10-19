Выставка произведений мастеров народных промыслов «Чёрное и белое» открылась в Вологде

Выставка «Чёрное и белое» открылась в Вологодском музее-заповеднике. В экспозицию вошли авторские произведения мастеров народных промыслов из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Здесь представлены шкатулки Палеха, Мстеры, Холуя и Федоскино, жостовские подносы и вышитые золотом платки, изделия из кости, а также изящные вологодские, белевские и вятские кружева.

Посетить выставку можно до 13 декабря по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15 с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

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