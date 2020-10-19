Футболисты из Вологды обыграли кировскую команду

Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» одержал двенадцатую победу в этом сезоне Первенства ММФ «Золотое кольцо».

Так, вологжане на выезде обыграли кировский «Факел» со счетом 2:1. Эта для подопечных Рудольфа Чесалова получилась волевой. Уступая в счёте 0:1, вологжане ещё до перерыва сумели сравнять счёт после гола Семёна Финашина. А во втором тайме Владислав Беляев забил 11-й гол в сезоне, принеся своей команде победу. У вологжан 37 очков и 1 первое место в турнирной таблице после 14 сыгранных матчей.

Тем временем футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» дома разгромил тверскую СШОР, итог матча - 7:0. Дублями за "желто-черных" отметились лучший бомбардир сезона Антон Балашов, у него теперь 12 голов и Алексей Шихов. Череповчане набирают 28 очков и занимают второе место в таблице Первенства МФФ «Золотое кольцо».

Следующий тур пройдёт 21 октября, «СДЮШОР-Вологда» его пропускает, а ФК «Череповец - СШОР Витязь» примет костромской «Спартак».

