В Череповце от Соборной горки убрали четыре ржавых судна

19.10.2020 [Общество]
В Череповце от Соборной горки убрали четыре ржавых судна

Мэрия Череповца убрала четыре ржавых судна от Соборной горки. 

— Собственник плавсредств игнорировал требования об освобождении акватории — мы устали это терпеть. С помощью буксиров, которые предоставила компания «Северсталь», четыре судна были перемещены к причальной стенке на промплощадке, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов. 

По его словам, скоро на Соборной горке начнется реконструкция, и это место вновь станет любимым горожанами.

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре второй дебаркадер, который был пришвартован рядом с Соборной горкой в Череповце, оттащили на мель: он начал набирать воду. Первый затонул в декабре 2019 года. 

Тэги: Соборная горка, мэрия Череповца
Фото со страницы Вадима Германова в соцсети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В администрации Вологды пообещали исправить ошибки на памятной доске матросу Сергею Преминину
75 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде возбуждено дело о преднамеренном банкротстве ООО «Вологдастрой»
19.10.2020 [Общество]

100-летняя жительница Вологодской области вылечилась от коронавируса

327
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Футболисты из Вологды обыграли кировскую команду
В Череповце от Соборной горки убрали четыре ржавых судна
Откусившего кусок масла в магазине жителя Вожеги оштрафовали на 300 рублей
Регоператор «Аквалайн» объявил о прекращении приема клиентов в Вологде из-за коронавируса
В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса
Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову
В Вашкинском районе водитель иномарки насмерть сбил мужчину и скрылся
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1906
0
18.10.2020 [БлогоVO]

Замечали, что на вновь отремонтированных городских дорогах асфальт более пористый и матовый?

661
0
16.10.2020 [Обзор Прессы]

«Скорая приехала через 8 часов!»

1073
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика