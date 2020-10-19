В Череповце от Соборной горки убрали четыре ржавых судна

Мэрия Череповца убрала четыре ржавых судна от Соборной горки.

— Собственник плавсредств игнорировал требования об освобождении акватории — мы устали это терпеть. С помощью буксиров, которые предоставила компания «Северсталь», четыре судна были перемещены к причальной стенке на промплощадке, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

По его словам, скоро на Соборной горке начнется реконструкция, и это место вновь станет любимым горожанами.

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре второй дебаркадер, который был пришвартован рядом с Соборной горкой в Череповце, оттащили на мель: он начал набирать воду. Первый затонул в декабре 2019 года.