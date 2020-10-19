В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса

Оперштаб 19 октября сообщил о 83 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки.

27 новых случаев коронавируса в Череповце, 23 в Вологде. Девять инфицированных выявили в Кадуйском районе, пять в Вологодском районе, по четыре в Череповецком, Белозерском, Великоустюгском, по одному в Верховажском, Грязовецком, Кирилловском, Междуреченском, Нюксенском, Тотемском, Усть-Кубинском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5 892 пациентам. Большая часть из них — 4 328 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 57 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1507 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце из моногоспиталя выписали победившую коронавирус 100-летнюю Александру Ивановну Синявину, ветерана Великой Отечественной войны.