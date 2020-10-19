В Вашкинском районе водитель иномарки насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла рано утром 18 октября на автодороге Скоково — Покровское.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 28-летний водитель «Шевроле Ланос» совершил наезд на 27-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Водитель «Шевроле» с места происшествия скрылся, но был установлен мерами розыска.

На фото видно, что рядом с телом погибшего лежит велосипед, однако ехал ли тот на нем в момент столкновения, пока не известно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.