В Вашкинском районе водитель иномарки насмерть сбил мужчину и скрылся

19.10.2020 [Происшествия]
В Вашкинском районе водитель иномарки насмерть сбил мужчину и скрылся

В Вашкинском районе водитель иномарки насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла рано утром 18 октября на автодороге Скоково — Покровское.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 28-летний водитель «Шевроле Ланос» совершил наезд на 27-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Водитель «Шевроле» с места происшествия скрылся, но был установлен мерами розыска. 

На фото видно, что рядом с телом погибшего лежит велосипед, однако ехал ли тот на нем в момент столкновения, пока не известно. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

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