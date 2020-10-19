На центральных улицах Вологды установят таблички с их дореволюционными названиями

Таблички с историческими названиями улиц планируют установить на центральных улицах Вологды. Первые два указателя появились на улице Ленина, до 1918 года — Кирилловской.

«Пока таблички размещены на двух отремонтированных зданиях на ул. Ленина. В планах установить их также на домах №№ 11 и 13. После хотим разместить знак с указанием прежнего названия — Гостинодворская площадь — на ул. Мира, 15. У нас разработан дизайн табличек. С собственниками зданий мы согласовываем цветовые решения, чтобы знаки смотрелись органично», — рассказал новостному сайту администрации Вологды вологда.рф помощник первого заместителя мэра Александр Борисовский.

Указатели планируют также установить на ул. Марии Ульяновой, 16 (Афанасьевская) и пр. Победы, 17 (Гостинодворская).

В рамках проекта «Сокровища земли вологодской» NewsVo рассказывает о прежних названиях улиц областной столицы. «Пройду по Лассаля, сверну на Урицкого, а потом еще на площадь Борьбы со спекуляцией надо», — если сейчас так объяснить свой маршрут, наверное, многие, особенно младшее поколение вологжан, не поймут. NewsVo решил напомнить жителям Вологды, как раньше назывались знакомые каждому из горожан места.