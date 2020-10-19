Всероссийские «Беловские чтения» пройдут в Вологде с 19 по 24 октября

Ежегодный всероссийский научно-просветительский форум Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» в седьмой раз пройдёт в Вологде. С 19 по 24 октября в областной столице вновь соберутся известные деятели науки и культуры со всей страны, исследователи литературного наследия Василия Ивановича Белова.

В рамках форму пройдут множество научных, образовательных, просветительских и социокультурных мероприятий: научная конференция, Всероссийский литературный научный семинар, Литературный семинар молодых авторов, Круглый стол по вопросам развития сельских территорий, второй региональный конкурс молодежных социально-экономических проектов по развитию сельских территорий.

Программа форума включает комплекс научных, образовательных, просветительских и социокультурных мероприятий. В рамках VII Всероссийских Беловских чтений состоятся научная конференция, Всероссийский литературный научный семинар, Литературный семинар молодых авторов, Круглый стол по вопросам развития сельских территорий, второй региональный конкурс молодежных социально-экономических проектов по развитию сельских территорий.

В образовательных организациях города пройдут мастерские Василия Ивановича Белова, литературный марафон #ЧитаемБелова, межмузейный видеомост, Беловский диктант и Беловская суббота, а также творческие встречи с писателями, литературоведами и другие мероприятия.

Подробную программу можно посмотреть на сайте Вологодской областной библиотеки по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 21-18-67 (Областная библиотека имени Бабушкина) и 51-50-10 (Центр писателя Василия Белова).

