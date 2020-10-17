50-летнего вологжанина осудили за убийство собутыльницы

17.10.2020 [Происшествия]

В Вологде суд огласил приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве собутыльницы.

Как установлено судом, инцидент произошёл в квартире подсудимого на улице Михаила Поповича 26 марта 2020 года. В ходе возникшей ссоры, мужчина нанёс потерпевшей не менее двух ударов ножом в туловище и шею. Женщина скончалась на месте происшествия.

В суде обвиняемый частично признал вину и пояснил, что не хотел убивать потерпевшую. Он показал, что в тот день они выпивали, а после поссорились, так как она оскорбляла его и его семью. После женщина ударила его по губам и ушла в туалет, продолжая его оскорблять, и тогда он решил припугнуть её ножом.

«Сначала нож он приставил к ее шее, возможно, от этого образовался порез, а затем ударил ее ножом в область груди. Затем вернулся на кухню и положил нож в раковину. Через некоторое время он услышал, что потерпевшая, выходя из туалета, упала. Он увидел, что она лежит на полу в коридоре, потрогал пульс на шее. Он не знал, как вызвать скорую помощь со своего телефона, поэтому пошел сначала к соседу, а затем - в магазины, где продавцам рассказал о случившемся, но они ему не поверили. Когда вернулся домой, приехала полиция, а затем скорая, которая констатировала смерть потерпевшей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мать погибшей показала, что её дочь встречалась с подсудимым, но тот её избивал.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. С него также взыскан 1 000 000 рублей компенсации морального вреда в пользу сына погибшей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство

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