Презентация полного академического издания стихов Варлама Шаламова состоится в Вологде 17 октября

Презентация полного академического издания стихотворений Варлама Шаламова состоится в Шаламовском доме в Вологде 17 октября.

Двухтомник, выпущенный в серии «Новая Библиотека поэта» представит его составитель и издатель Валерий Есипов.

- Это первая из нескольких задуманных презентаций, и естественно, что она пройдет на родине поэта, — сообщает Валерий Есипов на сайте shalamov.ru. — Книга вышла летом, и я знаю, что некоторые вологодские ценители поэзии уже успели приобрести и прочесть ее. На презентации предполагается обсуждение книги, и прежде всего хотелось бы услышать профессиональные оценки филологов. В музыкально-поэтической части вечера выступят артисты камерного драматического театра и известный вологодский бард, автор цикла песен на стихи Шаламова Владимир Сергеев. Точные даты других презентаций, которые планируются в Москве и Петербурге, пока не ясны, что связано с известными обстоятельствами. Планируется большой поэтический вечер Шаламова в Москве в Центральном доме литераторов.

Основная часть стихов, вошедших в двухтомник, при жизни автора не публиковалась. Около трехсот стихотворений публикуются впервые.

В 1-й том включены шесть авторских сборников «Колымских тетрадей» и другие стихотворения 1940-1956 годов. Во 2-й том включены стихотворения1957-1981 годов, а также первые стихотворения, написанные на Колыме и посланные Борису Пастернаку.

