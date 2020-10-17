Презентация полного академического издания стихов Варлама Шаламова состоится в Вологде 17 октября

17.10.2020 [Культура]

Презентация полного академического издания стихотворений Варлама Шаламова состоится в Шаламовском доме в Вологде 17 октября.

Двухтомник, выпущенный в серии «Новая Библиотека поэта» представит его составитель и издатель Валерий Есипов.

- Это первая из нескольких задуманных презентаций, и естественно, что она пройдет на родине поэта, — сообщает Валерий Есипов на сайте shalamov.ru. — Книга вышла летом, и я знаю, что некоторые вологодские ценители поэзии уже успели приобрести и прочесть ее. На презентации предполагается обсуждение книги, и прежде всего хотелось бы услышать профессиональные оценки филологов. В музыкально-поэтической части вечера выступят артисты камерного драматического театра и известный вологодский бард, автор цикла песен на стихи Шаламова Владимир Сергеев. Точные даты других презентаций, которые планируются в Москве и Петербурге, пока не ясны, что связано с известными обстоятельствами. Планируется большой поэтический вечер Шаламова в Москве в Центральном доме литераторов.

Основная часть стихов, вошедших в двухтомник, при жизни автора не публиковалась. Около трехсот стихотворений публикуются впервые.

В 1-й том включены шесть авторских сборников «Колымских тетрадей» и другие стихотворения 1940-1956 годов. Во 2-й том включены стихотворения1957-1981 годов, а также первые стихотворения, написанные на Колыме и посланные Борису Пастернаку.
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
75 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В администрации Вологды пообещали исправить ошибки на памятной доске матросу Сергею Преминину
79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
15.10.2020 [БлогоVO]

Новая категория людей, которых в Вологодской области тестируют на ковид, — контактные с губернатором

1858
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Вчерашняя «Прямая линия» губернатора Кувшинникова, ни что иное, как заранее подготовленная сценическая интерпретация роли губернатора

1820
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Реклама «Прямой линии» нашего губернатора Олега Кувшинникова располагается на незаконно установленной рекламной конструкции

847
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

50-летнего вологжанина осудили за убийство собутыльницы
Выставка графики трёх вологодских художников открылась в Санкт-Петербурге
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
Презентация полного академического издания стихов Варлама Шаламова состоится в Вологде 17 октября
Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
Цех по производству пеллетов загорелся в Харовском районе
Вологодский областной центр «Содружество» потратил 225 тысяч рублей на организацию лекции Ирины Шихман
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1778
0
17.10.2020 [БлогоVO]

Николай Головинский. Родился в 1878 г. в г. Белозерск. Приговорен к ВМН «тройкой»

261
0
16.10.2020 [Обзор Прессы]

«Скорая приехала через 8 часов!»

769
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика