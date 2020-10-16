Вологодский областной центр «Содружество» потратил 225 тысяч рублей на организацию лекции Ирины Шихман

225 тысяч рублей потратил областной центр «Содружество» на организацию лекции создателя и ведущей youtube-канала «А поговорить?» Ирины Шихман в рамках регионального онлайн-форума «Медиа Пицца».

Лекция состоится вечером 16 октября на онлайн-платформе ZOOM и будет доступна в группе форума в соцсети. В своей группе в сообществе «Содружество» предупреждает, что производить ее запись незаконно.

Контракт на оказание услуг по организации и проведению встречи с экспертом в сфере медиа (VIP-лектория) открытого областного медиафорума «МедиаПицца» центр оформил через сайт госзакупок. Это была закупка у единственного поставщика. Согласно техническому заданию, к спикеру были предъявлены жесткие требования:

— Эксперт должен соответствовать следующим требованиям: высшее образование по направлению журналистика; опыт работы журналистом не менее 14 лет, опыт работы на федеральных каналах, наличие авторской передачи на видеохостинге YouTube с количеством подписчиков не менее 1,3 млн, опыт ведения прямых эфиров на телевидении.

У Шихман 1,36 млн. подписчиков и более 184 млн. просмотров.

Учредителем автономного учреждения Вологодской области «Областной центр гражданских и молодежных инициатив «Содружество» является правительство Вологодской области.