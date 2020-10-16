Вологодский областной центр «Содружество» потратил 225 тысяч рублей на организацию лекции Ирины Шихман

16.10.2020 [Общество]

225 тысяч рублей потратил областной центр «Содружество» на организацию лекции создателя и ведущей youtube-канала «А поговорить?» Ирины Шихман в рамках регионального онлайн-форума «Медиа Пицца». 

Лекция состоится вечером 16 октября на онлайн-платформе ZOOM и будет доступна в группе форума в соцсети. В своей группе в сообществе «Содружество» предупреждает, что производить ее запись незаконно. 

 

Контракт на оказание услуг по организации и проведению встречи с экспертом в сфере медиа (VIP-лектория) открытого областного медиафорума «МедиаПицца» центр оформил через сайт госзакупок. Это была закупка у единственного поставщика. Согласно техническому заданию, к спикеру были предъявлены жесткие требования:

— Эксперт должен соответствовать следующим требованиям: высшее образование по направлению журналистика; опыт работы журналистом не менее 14 лет, опыт работы на федеральных каналах, наличие авторской передачи на видеохостинге YouTube с количеством подписчиков не менее 1,3 млн, опыт ведения прямых эфиров на телевидении.

У Шихман 1,36 млн. подписчиков и более 184 млн. просмотров. 

Учредителем автономного учреждения Вологодской области «Областной центр гражданских и молодежных инициатив «Содружество» является правительство Вологодской области. 

 

 

 

Тэги: мультимедиа, youtube, блогеры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
75 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

1403
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский областной центр «Содружество» потратил 225 тысяч рублей на организацию лекции Ирины Шихман
Череповчанин, которого без маски отказались обслужить, устроил скандал в банке
Туроператоры получат субсидии на организацию экскурсий в Вологодской области
Вологодский губернатор: «Я против возобновления ограничительных мер»
Директор жилищно-эксплуатационной компании в Вологде подозревается в невыплате зарплаты работникам
Вологжанин прислал жителю Адлера вместо заказанного костюма дешёвую рубашку
Мастер-классы, ярмарка и несколько благотворительных акций ждут вологжан 17 октября
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1680
0
16.10.2020 [БлогоVO]

Ковидобус-37

190
0
16.10.2020 [Обзор Прессы]

«Скорая приехала через 8 часов!»

424
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика