Туроператоры получат субсидии на организацию экскурсий в Вологодской области

16.10.2020 [Общество]

В 2021 году в Вологодской области начнут действовать новые меры поддержки туристического бизнеса. Об этом объявили в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусной инфекции. 

— С целью стимулирования туристского потока на всей территории Вологодской области мы расширяем перечень критериев для предоставления субсидий на возмещение расходов туроператоров, обеспечивающих туристический поток в Вологодской области. Субсидироваться будут однодневные и двухдневные экскурсии, география распространения на предоставление субсидий будет расширена с двух направлений на всю Вологодскую область. Предоставление субсидий туроператорам позволит получить доход туроператорам Вологодской области в размере не менее 56 млн. рублей. Субсидии будут являться финансовой мерой поддержки туристического бизнеса Вологодской области и позволят поддержать ликвидность туроператоров, сохранить рабочие места и частично компенсировать понесенные туроператорами убытки. Объем субсидий на 2021 год мы планируем в объеме 10 млн. рублей, — отметил губернатор Олег Кувшинников. 

Кроме того, в 2021 году будут предусмотрены субсидии на создание объекта туристкой инфраструктуры в муниципальных образованиях области. Речь идет о создании объектов показа, в том числе музеев, выставочных комплексов, центров туризма и ремесел, мест для проведения мастер-классов, благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт парковых территорий и другие мероприятия. Планируемый объем субсидии на 2021 год — 20 млн. рублей. 

 

Тэги: Туризм, экономика

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