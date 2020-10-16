Директор жилищно-эксплуатационной компании в Вологде подозревается в невыплате зарплаты работникам

16.10.2020 [Общество]

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего генерального директора жилищно-эксплуатационной компании, подозреваемого в невыплате зарплаты работникам. Один из бывших работников организации рассказал следователям о том, что, уволившись за несколько месяцев до этого, так и не получил окончательный расчёт.

«В ходе проведенной проверки следствие пришло к выводу, что подозреваемый в период с июля 2019 года по настоящее время не производил своевременную и в полном объеме, свыше двух месяцев выплату заработной платы работникам организации. Задолженность составила не менее 1,5 млн. рублей. При этом денежные средства, как полагают следователи, направлялись на расчеты с контрагентами за товары, работы, услуги, а также на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы работникам», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, круг потерпевших и точные суммы задолженностей. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: долги по зарплате

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