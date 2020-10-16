Вологжанин прислал жителю Адлера вместо заказанного костюма дешёвую рубашку

В Вологде полицейские задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении 18-летнего жителя Адлера.

Потерпевший в социальной сети заказал у подозреваемого костюм стоимостью более двух тысяч рублей, полностью оплатив товар. Получив заказ, молодой человек вместо костюма обнаружил в посылке дешёвую рубашку.

Сперва задержанный не признавал свою вину, но когда сыщики предъявили ему неопровержимые доказательства, признался в содеянном.

«Мужчина рассказал стражам порядка, что решил организовать небольшой бизнес по продаже товара через сеть Интернет. При этом бизнес решил организовать не совсем честный. Вместо вещей со средней рыночной стоимостью, решил отправлять товар по ценовой категории значительно ниже. Разницу, соответственно, оставлять себе. Однако, на первой же сделке незадачливому предпринимателю в реализации его корыстной идеи помешали сотрудники полиции», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Деньги за заказ возвращены потерпевшему. Расследование уголовного дела по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа продолжается.