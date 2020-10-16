В Вологде возбуждено дело о преднамеренном банкротстве ООО «Вологдастрой»

Руководство ООО «Вологдастрой» заподозрили в преднамеренном банкротстве. В апреле 2019 года Арбитражный суд Вологодской области признал общество несостоятельным и запустил процедуру конкурсного производства. Решение было принято по иску ООО «Альянс Северо-Запад», которому «Вологдастрой» задолжал чуть более полумиллиона рублей.

- При изучении финансово-бухгалтерской документации общества выяснилось, что руководством совершен ряд сомнительных сделок на сумму свыше 20 млн рублей. Указанные действия осуществляли с целью создания видимости хозяйственной деятельности общества и вывода денежных средств, что в дальнейшем привело к неспособности общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, - сообщает прокуратура Вологды.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

ООО «Вологдастрой» зарегистрировано в Вологде в 2014 году. Участниками ООО в разное время являлись Сергей Носов, Владимир Фролов, Елена Проценко, Владимир Савин. По данным базы "Контур. Фокус", основной вид деятельности фирмы - строительство жилых и нежилых зданий. Судя по сайту госзакупок, "Вологдастрой" выигрывал аукционы на обеспечение квартирами детей-сирот в Вологодской области, переселенцев из ветхого и аварийного жилья.