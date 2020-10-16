Мастер-классы, ярмарка и несколько благотворительных акций ждут вологжан 17 октября

Творческие мастер-классы, благотворительная ярмарка, а также несколько экологических акций и акций взаимопомощи пройдут 17 октября в Вологде в рамках уже ставшего традиционным «Гражданского выходного».

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки организаторы планируют распределять участников мероприятия по активностям, чтобы избежать скученности. На входе всем обязательно измерят температуру и попросят обработать руки санитайзером. Обязательна предварительная запись на все активности по ссылке.

Плата за вход – посильное участие в благотворительных акциях:

- сбор гуманитарной помощи (кормов, круп, амуниции и медикаментов) для подопечных центра помощи животным «Велес»;

- сбор детских гигиенических принадлежностей (подгузники, салфетки, мыло) и детского питания для детей, оказавшихся в больнице без родных,

- сбор отслуживших батареек в рамках экологической акции «Сдай батарейку - спаси ёжика» от «ЭкоБессрочка Вологда»;

- сбор пластиковых крышечек «Крышки-Иришки» от АНО «Мама может»;

- сбор пряжи, вязальных принадлежностей и готовых вязаных изделий от благотворительного клуба «28 петель», волонтеры которого вяжут для деток, нуждающихся в теплых вещах.

«Гражданский выходной» пройдёт 17 октября с 11:00 до 14:00 по адресу: Советский проспект, 35а.