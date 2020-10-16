Череповецкая «Северсталь» проиграла челябинскому «Трактору»

16.10.2020 [Общество]

Череповецкая «Северсталь» проиграла со счётом 0:4 челябинскому «Трактору» Регулярном чемпионате КХЛ.

Все четыре шайбы череповчане пропустили во втором периоде. Гости один раз реализовали численное большинство, Томаш Гика открыл счёт в матче, и трижды забили в равных составах.

«Сегодня, наверное, худшая игра. В Нур-Султане спрашивали про лучший период, сегодня я уверен, что даже может быть и счёт-то не такой уж и страшный, хотя 0:4 – можно сказать разгром. Но сама игра, которую мы сегодня показали – что-то с чем-то было. И функциональная подсадка от этого, и ошибка в передачах. Ошибки в простых ситуациях, в позиционной обороне, на возврате. Второй гол, когда просто один защитник сменился и никто не вышел. Бывают такие игры, надо такую игру забыть, начать заново. После такого сложного выезда, после таких сложных перелётов как раз это сказалось на команде. Время есть – два дня до следующей игры. Надо подогнать физику, разобраться в головах – будем этим заниматься», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин.

Следующий матч "желто-черные" проведут 18 октября. В воскресение череповчане примут «Автомобилист» из Екатеринбурга.
 

Тэги: хоккей

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