В Череповце вынесли приговор семерым членам ОПГ под руководством полицейского

15.10.2020 [Общество]

В Череповце вынесли приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении группы череповчан, планировавших ограбление ювелирного салона в Череповце. Ранее стало известно, что один из них - полицейский, а еще один мужчина уволился из МВД за два года до этого. Позже следственный комитет сообщил новые подробности: еще один член ОПГ тоже ранее работал в полиции, ОПГ действовала более двух лет и обвиняется в совершении нескольких десятков грабежей и краж.

29 сентября 2018 года около 17:30 шестеро мужчин 1995-1977 г.р. приехали к салону ювелирных изделий на проспекте Победы для совершения ограбления. Они были задержаны, а позднее был арестован седьмой член преступной группы.

Среди задержанных оказался сотрудник полиции 1982 г.р., а также двое его бывших коллег 1987 и 1988 г.р. Ранее NewsVo сообщал, мужчина 1987 г.р. уволился из МВД в 2016 году.

По версии следствия, ОПГ в составе семи человек под руководством бывшего и действующего сотрудников полиции действовала с июля 2016 по сентябрь 2018 года в Череповце, Череповецком и Шекснинском районах.

- За это время ею совершено 27 грабежей и краж имущества предпринимателей и организаций, включая изделия из драгоценных металлов из ювелирных салонов, денег из кассы аптеки, булочной, лотерейного магазина, а также  попытки вскрыть и взорвать банкоматы. Причиненный обвиняемыми ущерб оценивается как особо крупный и составляет более 9 млн. рублей.  Кроме того, вскрылся и факт причастности организатора группы к произошедшему в июле 2018 года по его вине дорожно-транспортному происшествию, в котором серьезно пострадал 29-летний череповчанин, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

В зависимости от роли каждого участники ОПГ признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158, п.«а» ч. 4 ст. 158,  ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч.3 ст.161 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 264 УК РФ (грабеж и кража, совершенные организованной группой в особо крупном размере, приготовление к преступлению, нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

— Приговором суда членам организованно-преступной группы назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, 14 лет лишения свободы с лишением звания старший лейтенант полиции, в виде 8 лет лишения свободы, в виде 6 лет лишения свободы, в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, в виде 4 лет лишения свободы, в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

 

 

Тэги: грабежи, кражи, полицейские, приговор, ОПГ

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