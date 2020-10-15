Жителю Череповецкого района власти сначала пообещали подсыпать дорогу, а потом заявили, что денег на это нет

В администрации Череповецкого района жителю сначала пообещали подсыпать проблемную дорогу, а потом заявили, что на это нет денег. Два ответа от чиновников, полученные с разницей в две недели, опубликованы в группе Череповецкий район. Live.

Житель района Александр Пухов обратился в районную администрацию с просьбой отремонтировать дорогу от деревни Чабино до деревни Высокое. Первый ему ответ датирован 3 сентября. В нем говорится, что в рамках муниципального контракта по содержанию дорог «предусмотрены планировка гейдером, частично подсыпка». Работы должны были провести в первой декаде октября. Во втором ответе, от 18 сентября, говорится, что «в связи с ограниченным финансированием провести ремонтные работы (подсыпка шлаком) в 2020 году не представляется возможным».

— Как так быстро могут изменяться решения? 3 сентября обещаете сделать ремонт, обозначив конкретные числа, а 18-го уже пишете, что денег нет, но вы держитесь, — пишет в соцсети Александр Пухов.

Чиновники пообещали рассмотреть обращение жителя при формировании бюджета на 2021 год.