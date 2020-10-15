«Моя родная Вологда: 65 лет в объективе»: выставка работ Станислава Кудринского откроется 17 октября

15.10.2020 [Культура]

Юбилейная выставка вологодского фотографа Станислава Кудринского «Моя родная Вологда: 65 лет в объективе» откроется 17 октября в Доме Корбакова. На ней представлены фотографии, снятые в Вологде на черно-белую и цветную фотопленку в период с 1955 по 1990 годы.

— В экспозиции представлены фотоработы мастера значимых событий, таких как, например, визит космонавта Павла Беляева на завод «Северный коммунар» в 1965 году, празднование 825-летия Вологды на стадионе «Динамо» в 1972 году, церемония открытия мемориала «Вечный огонь» в честь 30-летия Великой Победы в 1975 году, первый после 1917 года колокольный звон Вологодской колокольни на Кремлевской площади в 1988 году и крестный ход на Кремлевской площади в 1990 году, серии фотоснимков из жизни рабочих вологодского Судоремонтного завода. Снимки вологжан, детство и юность которых пришлась на 1950–1960-е годы 20-го века и собственноручно снятые кадры семейной жизни, - рассказали NewsVo специалисты вологодской картинной галереи.

Станислав Кудринский родился в Вологде в 1940 году. По образованию инженер-судомеханик. Фотограф-любитель. Занимается фотографией с 1955 года. Участник множества фотовыставок. Снимает, как цифровыми, так и пленочными камерами.

Выставка будет работать с 17 октября по адресу: Вологда, Октябрьская, 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Больше работ Станислава Фёдоровича вы можете увидеть на его сайте.

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Тэги: фотовыставка

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