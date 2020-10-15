В Сокольском районе пенсионерку освободили от ответственности за убийство сына в состоянии аффекта

15.10.2020 [Происшествия]

В Сокольском районе суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 82-летней пенсионерки, обвиняемой в убийстве в состоянии аффекта.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Горка 23 июня 2020 года. Подсудимая рассказала соседям о смерти сына и попросила вызвать полицию. Прибывшие на место следователи обнаружили тело 59-летнего погибшего с признаками насильственной смерти. Женщина не стала скрывать причастности к его гибели и написала явку с повинной. По её словам потерпевший злоупотреблял спиртным, часто скандалил и избивал её. В тот день между ними произошла ссора, в ходе которой сын повалил её на пол и стал наносить ей удары.

«Находясь в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье, женщина нанесла сыну множественные ножевые удары в область грудной клетки, лица и шеи, а затем избила его кочергой. Смерть мужчины наступила через непродолжительное время на месте происшествия», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде пенсионерка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Сын погибшего представил заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и пояснил, что претензий к бабушке не имеет.

Суд прекратил уголовное дело и освободил женщину от уголовной ответственности. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: убийство, аффект

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
15.10.2020 [БлогоVO]

Новая категория людей, которых в Вологодской области тестируют на ковид, — контактные с губернатором

618
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Вчерашняя «Прямая линия» губернатора Кувшинникова, ни что иное, как заранее подготовленная сценическая интерпретация роли губернатора

271
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Реклама «Прямой линии» нашего губернатора Олега Кувшинникова располагается на незаконно установленной рекламной конструкции

162
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце вынесли приговор семерым членам ОПГ под руководством полицейского
Сеть станций для быстрой подзарядки электрокаров планируют построить в Вологде
В Череповце 14-летнего подростка будут судить за грабёж
Строительство школы в Южном микрорайоне Вологды обещают начать в 2021 году
Жителю Череповецкого района власти сначала пообещали подсыпать дорогу, а потом заявили, что денег на это нет
«Моя родная Вологда: 65 лет в объективе»: выставка работ Станислава Кудринского откроется 17 октября
В Сокольском районе пенсионерку освободили от ответственности за убийство сына в состоянии аффекта
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1530
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Вчерашняя «Прямая линия» губернатора Кувшинникова, ни что иное, как заранее подготовленная сценическая интерпретация роли губернатора

271
0
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

1159
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика