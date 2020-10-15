В Сокольском районе пенсионерку освободили от ответственности за убийство сына в состоянии аффекта

В Сокольском районе суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 82-летней пенсионерки, обвиняемой в убийстве в состоянии аффекта.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Горка 23 июня 2020 года. Подсудимая рассказала соседям о смерти сына и попросила вызвать полицию. Прибывшие на место следователи обнаружили тело 59-летнего погибшего с признаками насильственной смерти. Женщина не стала скрывать причастности к его гибели и написала явку с повинной. По её словам потерпевший злоупотреблял спиртным, часто скандалил и избивал её. В тот день между ними произошла ссора, в ходе которой сын повалил её на пол и стал наносить ей удары.

«Находясь в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье, женщина нанесла сыну множественные ножевые удары в область грудной клетки, лица и шеи, а затем избила его кочергой. Смерть мужчины наступила через непродолжительное время на месте происшествия», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде пенсионерка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Сын погибшего представил заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и пояснил, что претензий к бабушке не имеет.

Суд прекратил уголовное дело и освободил женщину от уголовной ответственности. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.