Умер заслуженный художник России Генрих Асафов

15.10.2020 [Общество]

14 октября в Вологде на 81-ом году жизни скончался заслуженный художник России Генрих Асафов. 

— В последние годы он тяжело болел, у него было редкое онкологическое заболевание. Художник умер от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, — сообщает сайт cultinfo.ru.

Генрих Алексеевич Асафов родился 19 апреля 1940 года в селе Чирково Усть-Кубинского района Вологодской области. Окончил Ярославское художественное училище, продолжил обучение в Московском художественном институте имени Василия Сурикова на факультете монументальной живописи. С 1976 года жил и работал в Вологде.

Работа Генриха Асафова на здании Госстраха (улица Ленинградская)

Произведения Генриха Асафова представлены в Вологодской областной картинной галерее, музеях-заповедниках и краеведческих музеях Вологодской области, в частных коллекциях России и за рубежом. Художник творил в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, бытовой картины, портрета, сюжетно-тематической композиции, занимался монументальной живописью в технике мозаики и росписи. Мозаики Генриха Алексеевича стали неотъемлемой частью образа Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2016 году было отреставрировано панно «Новая деревня», созданное художником во второй половине 80-ых годов в здании на улице Козленской, 35 в Вологде. Генрих Асафов создал эту стенопись как часть композиции из трех панно на трех этажах здания, по заказу располагавшегося здесь проектного института «Вологдаагрострой». В начале 2010-х роспись серьезно пострадала от протечки водопровода: в некоторых местах краска отслоилась, и цветовой слой был полностью утрачен. В конце 2015 года сын автора фрески, Александр Асафов, договорился с собственником здания о том, что отреставрирует ее. 

 

 

Тэги: художники

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