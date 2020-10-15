Администрацию Усть-Кубинского района оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за заросших полей

Россельхознадзор оштрафовал администрацию Усть-Кубинского района за невыполнение требований по защите земель. Принадлежащие муниципалитету сельхозугодья заросли деревьями и кустарниками.

— В ходе проведения проверки сотрудники Россельхознадзора выявили, что земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности Усть-Кубинского муниципального района, по всей площади заросли деревьями и кустарниками, мероприятия по борьбе с зарастанием, по защите земель и охране почв не проводятся, сельскохозяйственная деятельность не ведется. Таким образом, районная администрация проявила бездействие, не приняла надлежащих мер по сохранению почв и их плодородия, чем нарушила ч. 2 ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса РФ, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ведомством администрация района была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв), и оштрафована на 200 000 рублей.

Чиновники попытались оспорить привлечение к ответственности, обратившись в Сокольский районный суд. Они пояснили, что для улучшения и защиты земель передают участки МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района», оно заключает с подрядчиками договоры по расчистке полей.

— За этот период администрация получила 5 представлений прокуратуры с требованием прекратить деятельность по расчистке земельных участков, в том числе земельных участков, указанных в постановлении. Таким образом, выполняя требования прокуратуры, администрация района нарушает требования Россельхознадзора, — заявили чиновники.

Однако суд, рассмотрев материалы дела, их требования об отмене штрафа не поддержал. Требования прокурора связаны с тем, что фактически на заросших полях проводилась не расчистка, а вырубка «деловой» древесины для получения прибыли. Мероприятия по расчистке земель с соблюдением требований законодательства не проводятся.

Сейчас на рассмотрении в Сокольском районном суде находится иск прокурора к МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района» и ООО «Технолес» о приостановлении работ по расчистке от многолетних лесных насаждений земельных участков сельскохозяйственного назначения. Правоохранители хотят обязать чиновников выполнить вначале проект мелиорации, разработанный в соответствии с технико-экономическими обоснованиями, учитывающий экологические, санитарные нормы и правила.