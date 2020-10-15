Акцию-выставку по поиску хозяев бездомным животным проведёт «Велес» 17 октября

Благотворительную акцию по поиску хозяев бездомным кошкам и собакам проведёт в Вологде 17 октября общество защиты животных «Велес».

– На выставке будут представлены как малыши, так и взрослые животные, – говорит представитель «Велеса» Ольга Клюквина. – Все они прошли ветеринарный контроль, стерилизованы и приучены к лотку.

Взять к себе домой животное с акции можно будет совершенно бесплатно. Но для волонтеров важно, чтобы для новых хозяев это было осознанное решение. Поэтому с каждым новым хозяином они будут подписывать договор об ответственном содержании. Всем, кто хочет взять на акции животное советую взять с собой паспорт, а также поводок для собаки или переноску для кошки.

Также во время акции «Велес» будет собирать гуманитарную и финансовую помощь. Обществу защиты животных всегда требуются корма: специализированный корм для кошек или собак, крупы, макароны, консервы.

Акция пройдёт 17 октября с 11:00 до 14:00 по адресу: Вологда, Советский проспект, 35-А, 2 этаж.

Посетителей будут пропускать на мероприятие небольшими группами и в медицинских масках.

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