В Вытегорском районе трех вахтовиков осудили за кражу из жилого дома

В Вытегорском районе трем вахтовикам 35, 24 и 17 лет вынесли приговор за кражу из дома. Инцидент произошел в мае в деревне Якшино.

— Выставив рамы в окне и проникнув в жилище, они похитили продукты питания, бытовые предметы и рыболовные снасти общей стоимостью 15,2 тыс. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе расследования обвиняемые добровольно вернули хозяйке и ее сыну похищенные вещи.

Суд назначил совершеннолетним фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком, а подростку – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год.