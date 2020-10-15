В Вытегорском районе трех вахтовиков осудили за кражу из жилого дома

15.10.2020 [Происшествия]

В Вытегорском районе трем вахтовикам 35, 24 и 17 лет вынесли приговор за кражу из дома. Инцидент произошел в мае в деревне Якшино. 

— Выставив рамы в окне и проникнув в жилище, они похитили продукты питания, бытовые предметы и рыболовные снасти общей стоимостью 15,2 тыс. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

В ходе расследования обвиняемые добровольно вернули хозяйке и ее сыну похищенные вещи.

Суд назначил совершеннолетним фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком, а подростку – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год. 

 

Тэги: кража

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